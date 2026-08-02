СК сообщил об исчезновении подростка в реке в Бурятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего, передает ТАСС. Трагедия произошла 1 августа, когда двое друзей решили искупаться в реке и отплыли слишком далеко от берега.

«По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой», – рассказали в региональном управлении МЧС.

Сейчас к поискам пропавшего привлечены водолазы, спасательные службы, сотрудники полиции и волонтеры из числа местных жителей. В следственном управлении СК по республике подтвердили организацию масштабных поисковых мероприятий в рамках проводимой проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли тело унесенного течением реки шестнадцатилетнего подростка в Томске.

Несколькими днями ранее правоохранители обнаружили в кузбасской реке погибшую девятилетнюю девочку.

Перед началом летних каникул спасатели назвали самостоятельное купание в водоемах наибольшей угрозой для несовершеннолетних.