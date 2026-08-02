В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

Несчастный случай зафиксирован 30 июля около 13:00 по московскому времени в деревне Содомово. Мужчина работал животноводом в местном сельскохозяйственном предприятии, передает РИА «Новости».
«Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО «Нива» получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника», – отмечается в заявлении.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. По факту внезапной гибели сотрудника начато официальное расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года грозовые разряды спровоцировали масштабные пожары в нескольких регионах России.
В июле прошлого года три человека погибли от удара молнии в Тульской области.
Месяцем ранее в Кемеровской области несовершеннолетний юноша скончался после аналогичного инцидента во время грозы.