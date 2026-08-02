В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла в ночь на воскресенье на 131-м километре автодороги Волгоград – Астрахань. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Daewoo, передает РИА «Новости».

«В результате ДТП оба водителя (1979 и 1974 годов рождения) погибли. Пассажиры: женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четыре несовершеннолетних ребенка – 2009, 2011, 2012 и 2014 года рождения доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», – сообщили в региональном управлении МВД.

В настоящее время Госавтоинспекция Ахтубинского района выясняет все обстоятельства трагедии. Прокуратура Астраханской области взяла ход проверки под свой контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня на трассе Волгоград – Астрахань в результате лобового столкновения автомобилей погибли четыре человека.

В мае жертвой аварии с участием микроавтобуса в Челябинской области стал один пассажир.

В том же месяце трое детей пострадали при столкновении легковой машины с автобусом под Пензой.