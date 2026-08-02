Запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет, а запасы по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, передает ТАСС. Отбор газа из хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд кубических метров, что на 55% больше показателей прошлого года. При этом закачка упала до минимума за два года и составила 9,6 млрд кубических метров.

На конец июля 2026 года хранилища Европы были заполнены лишь на 56,88%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В прошлом году этот уровень достигал 68,6%. Ранее в «Газпроме» прогнозировали, что запасы газа в Европе к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Средние темпы восполнения резервов в июле оказались одними из самых низких с 2011 года. По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнить хранилища на 90% к началу зимы, однако сейчас закачано лишь 46% от необходимого объема.

На темпы заполнения повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная жара, вызвавшая рост спроса на электроэнергию. В июле импорт СПГ в Европу сократился до минимума почти за два года, составив около 8,4 млрд кубических метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам июля страны Европейского союза заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%.

Экстремальная летняя жара существенно осложнила подготовку региона к предстоящему зимнему сезону.

Из-за низких темпов закачки топлива компания «Газпром» спрогнозировала дефицит энергоресурсов в зимний период.