Новейшая самоходка для ВДВ выдержала экстремальные перепады температур

Новейшее САО «Лотос» для ВДВ прошло испытания экстремальными температурами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Созданное специалистами ЦНИИточмаш новейшее 120-миллиметровое орудие подтвердило заявленные характеристики в суровых климатических условиях, передает ТАСС.

«Машина успешно прошла проверку на плавучесть на вододроме при волнении до трех баллов, на работоспособность при относительной влажности воздуха до 100% без ограничения ТТХ, а также после воздействия на нее температур +60°C и -60°C в течение шести часов. «Лотос» будет способен десантироваться из самолета ВТА, защититься от радиации при ядерном взрыве», – заявили в концерне «Калашников».

По информации создателей, дальность стрельбы новинки штатными боеприпасами в полтора раза превышает показатели предшественника «Нона-СМ». Сейчас техника проходит государственные испытания. Кроме того, оружейники поздравили десантников с 96-й годовщиной образования войск, пожелав им стойкости и отметив их исключительное мужество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» отправили на государственные испытания.

Разработчики решили оснастить эту боевую машину системой радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

В феврале прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал данную технику на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.