Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек

Tекст: Антон Антонов

«Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.

Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

