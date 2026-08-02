  • Новость часаВ Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
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    США лишают Украину главного оружия ПВО
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    2 августа 2026, 06:11 • Новости дня

    Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией

    Yle: Финляндия закрыла ворота для дичи на границе с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На восточной границе Финляндии временно перекрыли ворота для диких животных, сообщает Yle со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

    «Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней», – отмечает Yle.

    По данным телерадиовещателя, очаг заболевания обнаружили у диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

    Yle подчеркивает, что африканская чума свиней не передается человеку.

    С начала года случаи АЧС фиксировались в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испани, передает РИА «Новости».

    Африканская чума свиней относится к особо опасным заразным вирусным болезням свиней и не лечится, для нее также не существует вакцины. Болезнь не угрожает человеку, но способна нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому остановить ее распространение можно только жесткими карантинными мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в финском муниципалитете Виролахти на востоке страны выявили первый случай африканской чумы свиней.

    В Брянской области среди диких кабанов обнаружена вспышка африканской чумы свиней и власти утвердили план ликвидации очага заражения.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки

    Эксперт Дандыкин: Новый удар по Киеву показал скачок в работе разведки России

    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новую серию нанесенных ударов необходимо рассматривать как многослойную операцию, сочетающую в себе элемент немедленного возмездия и последовательную реализацию долгосрочной стратегии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу армия России нанесла массированный удар по военным объектам Киева.

    «Речь идет о постоянном, непрекращающемся воздействии. Попытки прорыва нашей обороны носят перманентный характер: только за последнее время средствами ПВО было перехвачено более 500 беспилотников. Противник постоянно пытается наносить удары по логистической и топливной инфраструктуре. Поэтому нынешний удар – это не реакция на конкретный эпизод, а непрерывный процесс возмездия. Как было заявлено на высшем уровне, никаких гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его мнению, удар по военным предприятиям в Киеве полностью укладывается в объявленные ранее цели – денацификацию и демилитаризацию Украины. «Целеуказание это подтверждает: наши военные бьют прицельно по сборочным цехам, производству электронных компонентов и деталей для ракетного вооружения, вплоть до объектов в западной части страны», – подчеркнул спикер.

    Точность нанесения ударов по недавно созданным и замаскированным сборочным площадкам, включая структуры, подобные ООО «Файер Пойнт», говорит о качественном скачке в работе российской разведки.

    «Это результат комплексного подхода. Не случайно мы запускаем спутники группировки «Рассвет» и активно используем космодром Плесецк. Разведка работает по всем каналам: дальние разведывательные беспилотники, космическая группировка и другие виды технической разведки. Считать, что только противник способен на такие действия, ошибочно. Сейчас эта работа вышла на принципиально иной, гораздо более эффективный уровень», – сказал Дандыкин.

    Для украинской стороны выводы неутешительны. Как пояснил собеседник, если восстановить крупный завод быстро невозможно из-за его размеров, то любые небольшие отремонтированные цеха подпадают под цикл «возмездия»: сегодня они подвели крышу, завтра – удар опять по фундаменту.

    «Такой подход методично лишает ВСУ возможности накопить ресурс. Это напрямую способствует продвижению наших войск. Удары наносятся по всей номенклатуре вооружений, на которые противник делал ставку: будь то ударные дроны, ракетный комплекс «Нептун» в новой версии, «Гром-2» или «Фламинго». То, что поставляется с Запада или собирается на месте, будет выявляться и уничтожаться. Регулярно и постоянно», – полагает спикер.

    Совпадение массированного удара с текущей фазой международных консультаций, включая контакты на уровне министров иностранных дел России и США, не является случайным. «Оно носит характер намеренной демонстрации: переговоры идут, но кампания по уничтожению военной инфраструктуры не ставится на паузу. На Западе продолжают заявлять о поддержке Киева, но на практике прежний дух договоренностей уже исчез», – считает эксперт.

    Дандыкин также отметил усилия противника развернуть на этом фоне информационную кампанию, пытаясь представить ситуацию в ложном свете, однако факты говорят о другом.

    «Симптоматично заявление руководства в Киеве, проговорившегося о крайне низкой эффективности своего ПВО в ходе этого налета. Это сделано не из любви к правде, а для вымаливания новых партий ракет у Запада. Однако перспективы таких поставок туманны: американская сторона четко дала понять, что ни лицензий, ни самих ракет не будет, а возможная помощь от других стран-соседей, скорее всего, будет носить минимальный характер», – прогнозирует эксперт.

    Все это говорит о том, что противник расходует последние стратегические запасы. «В скором времени, с учетом возобновления применения изделий типа «Циркон» и «Кинжал», способность Украины перехватывать средства поражения может быть сведена к нулю», – полагает собеседник.

    Одновременно российские военные выполняют планы в соответствии с задачами, поставленными Верховным Главнокомандующим перед Генеральным штабом. «Это приносит результат на земле. Только за неделю освобождено более десяти населенных пунктов… Попытки же расшатать ситуацию изнутри, запугать общество или создать топливно-логистический кризис в Крыму и Севастополе полностью провалились», – отметил Дандыкин.

    В ночь на субботу Россия провела масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины. В результате ударов были разрушены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, уничтожены логистические центры украинской армии.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов РЭБ. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Еще один удар был нанесен по кораблям противника в акватории Черного моря. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы. По данным ведомства, поражены два морских сухогруза с военным оборудованием для Украины.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры взломали базы данных и раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пророссийские хакерские группировки PalachPro, APTDesi и NoName057(16) получили доступ к информации о сотнях сотрудников испанской и украинской разведок, сотрудничающих с Североатлантическим альянсом.

    Взлом затронул внутренние системы силовых ведомств Испании и государств НАТО, передает РИА «Новости».

    «Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО на Украине и с СБУ», – заявил представитель группировки PalachPro.

    Среди раскрытых агентов оказался испанский военнослужащий Хесус Барбо Ласала, тренирующий украинских солдат на базе в Сарагосе, и Давид Юберо Морено, действующий на территории Украины. Кроме того, хакеры идентифицировали Антонио Суареза Варелу, связанного с украинскими неонацистами, и агента с позывным «Юрий».

    Вся собранная информация уже передана российским спецслужбам для использования в противостоянии с западными странами на территории Украины. Подготовкой файлов для публикации занималась группировка APTDesi.

    В середине июля кибервзломщики получили доступ к корпоративной сети налоговой службы Украины.

    В июне российские военные нанесли удары по позициям ВСУ благодаря разведданным из смартфона испанского наемника.

    В прошлом году пророссийские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных офиса Владимира Зеленского.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

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    1 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»

    Ульяновский автозавод официально переименовал семейство СГР в «Буханку»

    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский производитель машин утвердил популярное в народе прозвище «Буханка» в качестве официального наименования для своей классической линейки легких грузовиков.

    Отечественный автомобильный завод принял решение изменить наименование классического семейства машин СГР («Старый грузовой ряд»), передает РИА «Новости».

    Свое необычное имя транспортное средство давно заслужило среди водителей благодаря характерному внешнему виду, напоминающему буханку хлеба.

    Отныне все доступные комплектации грузовика будут продаваться под новыми обозначениями. В частности, на рынке представлены модификации УАЗ «Буханка Комби» и УАЗ «Буханка Экспедиция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Ульяновский автозавод объявил о продолжении выпуска автомобилей семейства СГР.

    Месяцем позже предприятие прекратило производство внедорожников с устаревшим экологическим стандартом «Евро-2».

    В 2024 году вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить выезд «Буханок» на дороги общего пользования.

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    1 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    I Paper: США перехватят территорию китайского мегапосольства в Лондоне

    I Paper: США захотели занять место планируемого китайского посольства в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти намерены выкупить территорию бывшего Королевского монетного двора под свое посольство, если британский суд окончательно заблокирует масштабный дипломатический проект Пекина, пишут СМИ.

    Американские власти могут перехватить участок в Лондоне, предназначенный для возведения крупнейшего в Европе дипломатического комплекса КНР, передает РИА «Новости».

    Накануне Высокий суд Лондона отклонил иск местных жителей, выступавших против китайской стройки в районе Тауэр-Хамлетс. Однако истцы планируют обжаловать это решение.

    «Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность размещения на месте предполагаемого мегапосольства Китая в Лондоне нового посольства США», – отмечает газета i Paper. По данным издания, приобретение участка в случае отмены разрешения на строительство принесет Вашингтону крупную геополитическую победу.

    Источники уотмечают, что американская сторона видит в возможном запрете шанс получить одну из самых ценных локаций в британской столице. В качестве альтернативы Вашингтон может предложить Пекину здание своего нынешнего представительства на Найн-элмс лейн в обмен на историческую территорию монетного двора.

    Ранее журналисты обнародовали планы Пекина по строительству сотен секретных подземных помещений под этим зданием. Американские власти выступили против появления данного объекта рядом с ключевыми дата-центрами британской столицы.

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    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

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    1 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Литвы намерено вызвать российского представителя в Вильнюсе из-за инцидента с посольством республики в Киеве, сообщил глава ведомства Кястутис Будрис.

    В субботу пресс-секретарь министерства Кристина Беликова уточнила, что дипломатическое представительство пострадало во время ночной атаки на военные объекты в украинской столице и Киевской области, передают «Вести». В результате у здания повреждена крыша и выбито несколько окон. Пострадавших среди людей нет.

    «Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе», – написал Будрис в соцсетях.

    В апреле прошлого года МИД Литвы вызвал представителя российского посольства для выражения протеста из-за ударов по украинской территории.

    Позже Кястутис Будрис призвал к усилению изоляции России на фоне поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    В мае текущего года этот литовский министр выступил с угрозами атаковать Калининградскую область.

    Комментарии (18)
    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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