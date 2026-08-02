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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня

    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки

    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    30 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

    Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак, уничтожив три истребителя F-35 и ликвидировав нескольких военнослужащих США, говорится в заявлении КСИР.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

    «В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

    Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

    Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

    До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.

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    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    30 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Семья с ребенком погибла при атаке США на иранский остров Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационный удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе унес жизни троих мирных жителей, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Жертвами атаки стали ребенок и его родители, еще двое несовершеннолетних получили ранения, передает ТАСС.

    «Сегодня на рассвете американский противник <…> нанес авиаудар по двум простым домам местных жителей на острове Кешм, убив ребенка и его родителей, а также ранив еще двоих детей», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм.

    Позже Соединенные Штаты впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции.

    В ответ иранские вооруженные силы уничтожили три американских истребителя F-35 на авиабазе в Иордании.

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    31 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные части вооруженных сил Ирана атаковали два судна, которые проигнорировали предупреждения и попытались пересечь акваторию по несогласованному маршруту под прикрытием американской авиации.

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

    Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

    Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.

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    30 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Корпус стражей исламской революции готовит ответные действия против американской армии после завершения очередной волны ночных ударов, сообщает пресс-служба КСИР.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула намерение ответить на недавние действия американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Сегодня агрессор будет наказан», – говорится в официальном заявлении ведомства. Иранское агентство Fars уточнило, что речь идет об ответных мерах на атаки по территории страны.

    Незадолго до этого Центральное командование американской армии отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Операция закончилась в ночь на четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали нанесение новых ударов по территории Ирана.

    Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании.

    В середине июля Центральное командование ВС США поразило около 140 иранских военных целей.

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    31 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.

    Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    «Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.

    «Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».

    Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.

    Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.

    До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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