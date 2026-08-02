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    2 августа 2026, 09:55 • Новости дня

    Ветераны СВО назвали десантную службу школой ответственности

    Герой России Муссагалеев: Сила ВДВ заключается в готовности защищать и помогать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны Воздушно-десантных войск в преддверии дня ВДВ, который отмечается в России 2 августа, подчеркнули важность армейской закалки для успешной работы в гражданских структурах и государственном управлении.

    «Для меня День ВДВ – это напоминание о ценностях, которые остаются с тобой навсегда. Я глубоко убежден: десантная служба закаляет характер. Она учит брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях и действовать ради людей», – заявил газете ВЗГЛЯД глава администрации Новосергиевского района Оренбургской области, Герой России Нурсултан Муссагалеев.

    Политик добавил, что сила Воздушно-десантных войск заключается в готовности защищать и помогать. В муниципальной работе он руководствуется принципами порядочности, решительности и ответственности, приобретенными во время службы. Муссагалеев отметил, что десантное братство и взаимовыручка помогают ему в создании сплоченной команды.

    Вице-президент ПАО «Ростелеком» Виталий Дроздов, выпускник программы «Время героев», также подчеркнул значимость армейского опыта.

    По его словам, десантная подготовка формирует умение брать ответственность и доводить задачи до конца. Он добавил, что программа помогла перенести эти качества в корпоративную среду, где работа в сфере специальной связи обеспечивает безопасность миллионов людей.

    Президент России Владимир Путин по случаю для ВДВ, который отмечается 2 августа, направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск. «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 20:22 • Новости дня
    Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.

    Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

    «Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

    Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

    В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

    В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

    В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    На петербуржца составили протокол за съемку атаки БПЛА на склад Wildberries
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении на жителя Петербурга, снимавшего последствия атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Инцидент произошел 24 июля во время налета на склады компании Wildberries, передает РИА «Новости».

    «Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    Задержанный не только зафиксировал происходящее на видео, но и разместил ролик на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Эти кадры оперативно распространили популярные проукраинские каналы. В силовых ведомствах подчеркнули, что если бы в объектив попали позиции российских систем ПВО с привязкой к местности, действия мужчины могли быть квалифицированы как государственная измена, что влечет за собой уголовную ответственность.

    Ранее онлайн-ретейлер Wildberries приостановил работу двух логистических центров в Петербурге.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку последствий атак дронов.

    В прошлом году суд оштрафовал туристку в Сочи за публикацию ролика с пожаром на промышленном объекте.

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    1 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки резко ухудшилось

    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки Курашкевич ухудшилось

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении состояния Татьяны Курашкевич, задержанной по запросу США в Грузии.

    Правозащитник направил соответствующее обращение президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, передает РИА «Новости».

    «Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года», – привел данные из обращения Мельников.

    Из документа следует, что гражданка России не получает нужные медикаменты. Кроме того, она находится без надлежащего медицинского наблюдения в следственном изоляторе.

    В июне грузинские силовики задержали известного пророссийского общественного деятеля Гулбаата Рцхиладзе.

    В июле правоохранительные органы запретили покидать страну пострадавшим в ходе инцидента в Телави россиянкам.

    В прошлом году осужденный в Грузии гражданин России Артем Грибуль объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи его жене.

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    1 августа 2026, 13:30 • Новости дня
    Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ

    Боец ВС России: Украина превратила Херсон в полигон для дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины сделали Херсон полигоном для проверки беспилотных технологий, рассказал старший оператор разведывательного дрона «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Скиталец.

    «Херсон, можно сказать, превратили в большой полигон для проверки новых беспилотных систем. <…> Они постоянно испытывают новые системы прежде, чем отправить [их на другие направления]», – цитирует ТАСС военнослужащего. По его словам, уничтожение вражеских дронов и анализ их тактики позволяют российским бойцам получать ценный опыт.

    Многоэтажная застройка и выгодное расположение на возвышенности делают город удобным местом для тренировок украинских операторов. Берег, который контролирует противник, выше левобережья Днепра на 20-40 метров, однако это преимущество не приносит ВСУ значительных успехов.

    Украинское командование перебрасывает в Херсон подразделения БПЛА с других направлений. Как отметил Скиталец, из-за высоких потерь противнику необходимо постоянно обучать новых людей.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные оборудовали в Херсоне масштабную площадку для базирования операторов дронов.

    В прошлом году противник переоборудовал городские многоэтажные дома под пункты управления беспилотниками.

    Сальдо заявил об усилении атак на область за счет поставок новых европейских аппаратов.

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    1 августа 2026, 11:40 • Новости дня
    Собянин назвал число летевших на Москву беспилотников в июле

    Собянин: Силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о массированных атаках дронов на столичный регион в прошлом месяце.

    По его словам, значительная часть аппаратов была успешно перехвачена системами противовоздушной обороны.

    «В период с 00.00 1 июля по 23.59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», – сообщил глава города в своем канале в Max.

    В конце июля мэр Москвы рассказал о полете 1401 беспилотника в сторону столицы за одну неделю.

    Днем ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали массированную атаку более 250 дронов.

    В середине месяца защитники неба уничтожили почти 2 тыс. вражеских аппаратов.

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    1 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в стрельбе по школьнику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, открывшего стрельбу по школьнику у здания бывшей гостиницы «Мадрид».

    «По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы «Мадрид» – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета», – сообщили в пресс-службе судов региона, передает РИА «Новости». В результате нападения 11-летний мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.

    По данным регионального управления СК, возбуждено уголовное дело. Фигуранту, которого зовут Александр Курс, вменяют самоуправство с применением оружия. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября.

    Ранее местные СМИ сообщали, что двое детей катались на велосипедах и остановились у здания бывшей гостиницы, где начали кидать мелкие камешки. После этого неизвестный открыл по ним стрельбу. Позже появилась информация, что стрелявшим оказался «охранник».

    Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела бросавшего камни несовершеннолетнего.

    В начале июля под Екатеринбургом владелец коттеджа ранил подростка из пневматического пистолета за прогулку по его участку.

    В мае петербургские полицейские задержали недовольного игрой на саксофоне местного жителя за стрельбу по одиннадцатилетнему музыканту.

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    1 августа 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные

    Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные с 1 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне, работающие на себя и присоединившиеся к эксперименту по добровольному страхованию, с 1 августа могут рассчитывать на финансовую поддержку во время болезни.

    Соответствующая программа официально стартовала в начале текущего года, передает РИА «Новости». Для получения компенсации необходимо подать заявление в Социальный фонд России и регулярно вносить взносы.

    Участникам предлагается выбрать базу для расчета платежей: 35 тыс. или 50 тыс. рублей ежемесячно. Размер отчислений составляет 3,84%, что эквивалентно 1344 или 1920 рублям. Платить нужно со следующего месяца после регистрации, а право на выплаты возникает спустя шесть месяцев участия.

    Итоговая сумма пособия варьируется от 60% до 100% среднего дохода человека. Она рассчитывается с учетом общего трудового стажа и длительности участия в проекте. Данный период также учитывается при формировании будущей пенсии, однако декретные выплаты рамками эксперимента не предусмотрены.

    Напомним, осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате больничных для самозанятых.

    В ноябре депутаты приняли этот документ в первом чтении.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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    1 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Мирошник назвал атаку дрона ВСУ на автобус в Запорожской области преступлением

    Мирошник: Атака дрона ВСУ на автобус в Запорожской области является преступлением

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные преднамеренно атаковали пассажирский транспорт, перевозивший мирных граждан, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Атаки по гражданским автобусам – это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что пассажиры ни при каких условиях не могут являться военной целью. Он уточнил, что за июнь и июль текущего года украинские беспилотники более 35 раз наносили удары по гражданским автобусам. Подобными действиями киевский режим пытается блокировать передвижение мирного населения.

    Трагедия произошла на автодороге Веселое – Днепрорудное около села Малая Белозерка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта, сообщили в ведомстве. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают тип дрона, использованного для удара по работникам предприятия.

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека при атаке беспилотника на автобус с работниками железорудного комбината.

    Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за удара украинских военных по гражданскому транспорту в Донецкой народной республике.

    В середине прошлого месяца украинские войска повредили три пассажирских автобуса в ходе ночного обстрела Запорожской области.

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    1 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Социальный фонд повысил накопительные пенсии более 133 тыс. россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России провел плановый перерасчет накопительных пенсий, увеличив их размер на 17,3% для более чем 133 тыс. человек с 1 августа.

    Это повышение не зависит от трудового статуса пенсионера и обусловлено доходами от инвестирования пенсионных накоплений, передает РИА «Новости».

    «Накопительные пенсии свыше 133 тысяч россиян с августа увеличены на 17,3%», – сообщили в пресс-службе фонда. Кроме того, срочные пенсионные выплаты, которые получают более 34 тыс. россиян, выросли на 19,32%.

    Фонд также установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Эти средства получили более 105 тыс. человек, на чьих лицевых счетах появились дополнительные накопления после первичного назначения выплаты. Накопления граждан формировались из страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год, инвестиционного дохода и средств материнского капитала.

    Напомним, Социальный фонд в конце июля анонсировал автоматический перерасчет накопительных частей пенсий.

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил размер августовского повышения выплат в 17,3%.

    Заведующий лабораторией Президентской академии Александр Абрамов назвал среднюю сумму ежемесячной прибавки от накопительной части в размере 1,6 тыс. рублей.

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    1 августа 2026, 14:46 • Новости дня
    В столкновении двух трамваев в Улан-Удэ пострадали десять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    На перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября в столице Бурятии столкнулись два трамвая, пострадали десять человек, сообщило региональное МВД.

    По предварительным данным полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стал технический сбой в работе стрелочного перевода на путях.

    В региональном управлении МВД уточнили информацию о пострадавших. «На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних», – говорится в сообщении в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и точные причины случившегося. Движение автомобилей и общественного транспорта на аварийном участке временно ограничено.

    В апреле два трамвая столкнулись в Красносельском районе Петербурга.

    В марте в аналогичном ДТП на северо-западе Москвы пострадали 22 человека. Причиной московской аварии стал сход одного из вагонов с рельсов.

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    1 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Адвокат сообщил о возможном принудительном взыскании штрафа с блогера Лерчек

    Адвокат Третьяков: С Лерчек могут принудительно взыскать 765 млн рублей штрафа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судебные приставы могут принудительно взыскать с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) назначенный судом штраф в размере 765 млн рублей, обратив взыскание на ее имущество, рассказал адвокат Константин Третьяков.

    Он отметил, что штраф не может быть заменен на реальный срок лишения свободы в случае неуплаты, передает ТАСС. Третьяков пояснил, что взыскание является дополнительным наказанием.

    «Штраф был ей назначен как дополнительное наказание. Поэтому заменить его в случае неуплаты на реальный срок не могут. Приставы могут только принудительно взыскать эту сумму, в том числе с помощью обращения взыскания на имущество. Но, насколько я знаю, Валерия намерена уплатить этот штраф по мере возможности», – сообщил защитник.

    Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

    За несколько дней до этого материалы уголовного дела передали новому федеральному судье.

    В конце июля суд возобновил производство по делу о незаконных валютных операциях.

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    1 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    Кравцов заявил о рекордном числе заявлений в колледжи

    Кравцов: В колледжи России поступили рекордные 3 млн заявлений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вступительная кампания этого года показала небывалый спрос на среднее профессиональное образование, собрав почти 3 млн заявок от поступающих, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи – почти 3 млн, это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году», – приводит слова Кравцова РИА «Новости».

    Прием документов в высшие и средние учебные заведения страны начался 20 июня.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о выборе большинства подмосковных девятиклассников в пользу обучения в колледжах.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил президенту России Владимиру Путину отчет о начале вступительных экзаменов в университетах.

    Замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова заявила о растущем спросе на среднее профессиональное образование среди столичных школьников.

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