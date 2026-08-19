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    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    21 августа 2026, 05:29 • Новости дня
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп констатировал сложность дипломатического процесса с Тегераном из-за того, что иранские лидеры погибли.

    «Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», – заявил политик в эфире радиостанции 77 WABC, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, члены его администрации сейчас просто не знают, с кем именно необходимо вести переговоры.

    Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в марте в результате атак противника. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение тупиков в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    21 августа 2026, 04:36 • Новости дня
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.

    «График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

    Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

    К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    20 августа 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

    Трамп запустил против Ирана экономическую акцию

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»
    @ Charlottesville Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет «самой сокрушительной» за всю историю, а основой ее станет беспрецедентная изоляция.

    В своем сообщении Трамп напомнил, что сделал для Ирана так много, как никто, чтобы заключить сделку, но Тегеран не смог воспользоваться этой возможностью.

    «Поэтому сегодня я объявляю о запуске самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны», – написал он в Truth Social.

    Трамп пояснил, что это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба.

    «Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым институтам, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану любую помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями», – пригрозил он.

    По словам Трампа, контрабанде нефти, обменным линия и денежным переводам, обменным пунктам, судовым реестрам и подставным компаниям пора «положить конец прямо сейчас».

    Он назвал этот день решающим в экономическом плане, поэтому нужно, чтобы все союзники встали на сторону США. «изолировать и победить иранскую угрозу».

    Трамп охарактеризовал иранцев как «маньяки на взводе», а его меры подорвут их способность распространять террор по всему миру. Завершил пост американский лидер возгласом о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана.

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной.

    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.

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    19 августа 2026, 22:01 • Новости дня
    Новак заявил о масштабном структурном сдвиге в экономике России
    Новак заявил о масштабном структурном сдвиге в экономике России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика переживает масштабный структурный сдвиг, переходя от внешнего финансирования к активному использованию внутренних источников для инвестиций, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, главным структурным изменением в российской экономике стал переход к финансированию инвестиций преимущественно за счет внутренних ресурсов. Он отметил, что этот процесс позволяет успешно замещать внешние источники, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер уточнил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций возросла до 7%. При этом объем бюджетных вложений снизился до 15,4%. Он также добавил, что государственные компании продолжают играть значительную роль: пять крупнейших из них обеспечивают более 15% всех инвестиций, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

    Ранее Новак отметил рекордный рост доли дружественных стран во внешней торговле до 84%.

    Президент Владимир Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал в России более чем на 40% за пять лет.

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    19 августа 2026, 05:16 • Новости дня
    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей

    Бакина: Кошелек цифрового рубля можно будет открыть через приложения банков

    В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля в мобильном приложении крупнейших банков, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», – пояснила Бакина в интервью РИА «Новости».

    На первом этапе кошельки будут доступны в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, который Бакина охарактеризовала как яркий и легко узнаваемый.

    К системно значимым банкам отнесены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ». На рынке платежных услуг значимыми признаны «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

    Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, а затем обязанность распространится на более мелких продавцов. Для платежа покупателю потребуется считать через банковское приложение специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства оплаты и подтвердить операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина заявила о готовности всех системно значимых банков России к работе с цифровым рублем с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о полной готовности России к массовому внедрению цифрового рубля.

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    18 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля

    Бакина: Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля

    Tекст: Антон Антонов

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Все системно значимые банки России готовы к работе с цифровым рублем с 1 сентября, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», – приводит слова Бакиной РИА «Новости».

    Она уточнила, что доступ к цифровому рублю должны обеспечить и банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус сейчас имеют еще 9 кредитных организаций, большинство из которых давно участвуют в пилоте и будут готовы к осени. При этом три банка получили статус значимых только в феврале и могут потребовать больше времени для настройки систем, однако ЦБ ожидает завершения их подключения до конца года.

    Бакина подчеркнула, что цифровой рубль является той же национальной валютой, но в новой форме. По ее словам, наличные остаются в виде банкнот и монет, безналичные – на счетах в банках, а цифровой рубль будет храниться в кошельке пользователя на платформе Банка России.

    Сейчас операции с ним доступны только участникам пилота, более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, банки России в целом готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила о полной готовности России к массовому использованию цифрового.

    Зампред Банка России Зульфия Кахруманова в рамках пилотного проекта получила первую заработную плату в цифровых рублях и расплачивается ими в подключенных к системе торговых предприятиях.

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    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    21 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили об оплате цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

    «Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов», - приводит РИА «Новости» сообщение компании.

    В Wildberries добавили, что действуют строго по нормативным актам Центробанка.

    Пользователи смогут открывать цифровые кошельки в мобильных приложениях маркетплейсов. На главных страницах сервисов появится специальная кнопка с логотипом цифрового рубля для совершения покупок в интернете.

    Законодательство обязывает крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей начать прием цифровых рублей с сентября. В дальнейшем это требование распространится и на представителей малого бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    20 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

    Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    За первые семь месяцев года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 14,9%, превысив 66 млн тонн.

    Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

    Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.

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    18 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Братьев Ананьевых заочно приговорили к восьми годам за хищение 39 миллиардов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы вынес заочный приговор бывшим руководителям Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым за масштабные финансовые махинации.

    Бывшие председатель совета директоров и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы заочно приговорены к восьми годам лишения свободы по делу о хищении более 39 млрд рублей, передает РИА «Новости» из зала заседаний Лефортовского районного суда Москвы.

    «Признать Дмитрия Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Признать Алексея Ананьева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласила решение судья.

    Судебное решение было вынесено заочно, поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия и в настоящее время находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

    Ранее собрание кредиторов выставило на торги столичный особняк и подмосковные участки его брата Дмитрия. А весной текущего года суд заочно отправил под стражу крупного должника этой кредитной организации Александра Тер-Аванесова.

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