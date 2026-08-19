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    Грузия сделала важный шаг к нормальности
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    В Германии потребовали запустить «Северный поток»
    Кремль назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
    Глава офиса Зеленского Буданов оказался фигурантом коррупционного дела
    Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Косове
    Минюст Турции потребовал объявить Нетаньяху в международный розыск
    Дания отказалась помогать в расследовании диверсии на «Северных потоках»
    19 августа 2026, 23:04 • Новости дня

    В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

    В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории американского штата Мичиган зафиксировали заражение человека восточным лошадиным энцефалитом, способным привести к летальному исходу, сообщил местный департамент здравоохранения.

    «Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.

    Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.

    Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке  обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.

    20 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По инициативе «Единой России» правительство РФ выделило регионам более миллиарда рублей на закупку около 200 новых отечественных автомобилей скорой помощи, их они получат до конца текущего года.

    Партия «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. По инициативе партии кабмин выделил более миллиарда рублей на приобретение порядка 200 машин российского производства. Их субъекты Федерации получат до конца года. Финансирование увеличено в рамках Народной программы единороссов, сообщает пресс-служба партии.

    «Для пациента скорая начинается с момента вызова. От состояния автомобиля зависят скорость выезда, безопасность медиков, сохранность оборудования и своевременная транспортировка человека в больницу. Особенно важен этот вопрос для небольших городов и отдаленных территорий, где один экипаж ежедневно проходит большие расстояния и работает с высокой нагрузкой», – заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

    Она добавила, что модернизация автопарка является частью планомерной работы по развитию медицины в регионах. С 2021 года в субъекты страны уже поступило более 13 тыс. новых машин скорой помощи. Кроме того, с 2019 года приобретено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов для проведения диспансеризации.

    Также в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтировано свыше 6 тыс. объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские учреждения получили более 40 тыс. единиц оборудования. Партия также продолжает работу по расширению ассортимента и повышению доступности лекарств для граждан.

    «Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны», – резюмировала Людмила Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о поступлении в новую Народную программу свыше трех миллионов обращений.

    Ранее на петербургском форуме «Есть результат!» партийцы обсудили новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

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    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Названы версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге

    В правоохранительных органах предположили версии гибели музыканта «Кукрыниксов»

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты выясняют обстоятельства гибели музыканта Дмитрия Оганяна, чье тело было найдено в петербургском пруду с отрубленной кистью и лежащим рядом топором.

    Сотрудники силовых структур изучают различные причины смерти бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна, передает РИА «Новости». Эксперты не исключают как умышленное убийство, так и вероятность суицида.

    «Рассматриваются несколько версий произошедшего – криминального и некриминального характера. Ждем заключение судмедэксперта», – сообщил представитель ведомства.

    Он добавил, что делать окончательные выводы до завершения экспертиз слишком рано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью. В момент обнаружения убитый был одет только в футболку и нижнее белье.

    В прошлом месяце правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении человека в Ленинградской области.

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    21 августа 2026, 05:29 • Новости дня
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп констатировал сложность дипломатического процесса с Тегераном из-за того, что иранские лидеры погибли.

    «Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», – заявил политик в эфире радиостанции 77 WABC, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, члены его администрации сейчас просто не знают, с кем именно необходимо вести переговоры.

    Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в марте в результате атак противника. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение тупиков в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Румынии истребитель накануне уничтожил морской дрон, приблизившийся к крупнейшей в стране газовой платформе, при этом власти страны обвинили в инциденте Москву.

    Румынский F-16 уничтожил морской беспилотник у крупнейшего в стране офшорного газового месторождения Neptun Deep в Черном море, сообщает Politico.

    Аппарат заметила береговая охрана в нескольких сотнях метров от платформы, где работали несколько сотен человек.

    Министерство обороны Румынии первоначально заявило, что дрон был вооружен взрывчаткой, но позже уточнило, что речь идет о морском беспилотнике без боезаряда. После консультаций с президентом власти подняли в воздух два истребителя F-16, которым было приказано уничтожить объект.

    При этом президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с украинской стороной получил официальное подтверждение: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские военные ликвидировали морской беспилотник у месторождения газа Neptun Deep в Черном море с помощью истребителя F-16.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских дронов при приближении к границам страны.

    В конце мая беспилотник уже упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в инциденте Москву.

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    20 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка

    Губернатор Миляев осудил жалобу чиновников на рисующего Смешариков ребенка

    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников не доводить ситуацию с рисунком ребенка на площадке до абсурда, а наоборот, помочь реализовать творческий потенциал юного художника вместо запугивания.

    Руководитель Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал инцидент с заявлением чиновников в правоохранительные органы из-за того, что девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

    «Отстаньте от ребенка!» – отреагировал губернатор на ситуацию вокруг изображений популярных мультипликационных героев.

    Глава региона подчеркнул необходимость поддержания порядка, однако призвал избегать крайностей. Он предложил направить энергию властей в полезное русло, организовав конкурс рисунков на асфальте или позволив детям легально украшать городские объекты.

    «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!» – подчеркнул Миляев.

    До этого на защиту юного автора также встала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она поддержала позицию о недопустимости наказания за подобные творческие проявления.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, власти тульского города Болохово пригрозили семье юной художницы уголовной ответственностью за вандализм.

    Ранее прокуратура потребовала оштрафовать жителя Калининградской области за унижение мальчика возле детской площадки.


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    21 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    «Московский комсомолец»: Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ветеран боевых действий и бывший высокопоставленный офицер ФСБ Игорь Лаптев найден мертвым в возрасте 83 лет, сообщают СМИ.

    Трагедия произошла в четверг днем в доме на Верхней Красносельской улице в Москве, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, Лаптев покончил с собой.

    Игорь Лаптев был ветераном боевых действий в Афганистане. После военной службы долгое время работал в ФСБ, где курировал вопросы информационной безопасности. Позднее офицер перешел на работу в налоговую полицию.

    В конце 1990-х Лаптев занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. После ухода с государственной службы он возглавил совет директоров группы компаний «Информтехника».

    За свои заслуги был удостоен ордена Почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне этого года скончался бывший руководитель ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин.

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    20 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд пересмотрел решение в отношении пожилого мужчины, который пытался сбить вражеский аппарат из ружья в Волгоградской области.

    Производство в отношении 66-летнего Николая Мухина официально закрыто, передает ТАСС. Ранее материалы этого разбирательства затребовал Верховный суд РФ.

    «Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу», – сообщил источник агентства в судебной системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила отменить наказание за уничтожение вражеских беспилотников из личного оружия.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить выписанный волгоградскому фермеру административный штраф.

    Весной текущего года в Волгоградской области местный житель скончался при падении обломков украинского дрона.

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    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    21 августа 2026, 09:10 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный киевскими спецслужбами иностранец собирался использовать беспилотники для изучения правительственных зданий Москвы, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Злоумышленника поймали в Мурманской области во время попытки покинуть страну, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Так, в августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в городе Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан», – пояснили в ФСБ.

    Ранее фигурант по заданию украинской разведки изучал составы с нефтепродуктами на одном из столичных вокзалов. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре города. После завершения подготовки к диверсии агент вылетел в Мурманск, чтобы сбежать за рубеж.

    Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

    В начале августа силовики изъяли у задержанных в Севастополе украинских агентов три снаряженных взрывчаткой FPV-дрона.

    В середине июля спецслужбы сорвали масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Весной правоохранители предотвратили серию планируемых киевским режимом терактов с использованием дронов в столичном регионе.

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    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

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    20 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    @ Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне в большинстве своем не готовы жаловаться на жизнь посторонним людям, особенно если за это придется доплачивать. Таковы результаты опроса газеты ВЗГЛЯД об отношении горожан к новой услуге, получившей название «нытинг».

    В России растет популярность новой платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику по поводу работы, личной жизни и прочих трудностей. Как рассказывала газете ВЗГЛЯД член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова, ситуация отражает устойчивый запрос общества на эмоциональную разгрузку.

    Однако опрос газеты ВЗГЛЯД показывает, что большинство россиян пока предпочитает действовать по старинке – делиться переживаниями с близкими и друзьями. «Услуга классная, но я бы ею не воспользовалась. Я лучше позвоню подружке, и мы всех «пропесочим», – признается девушка. «У меня есть, с кем поделиться переживаниями: близкие, друзья. Звонить кому-то еще не вижу смысла», – соглашается мужчина.

    «Я считаю нормальным поплакаться маме или мужу. А вот довериться чужому человеку было бы страшно», – делится молодая москвичка. Для другой горожанки важна не только близость собеседника, но и понимание того, какой именно поддержки она ждет: «Когда мне нужно поныть, я иду к подруге или мужу. Но с мужьями надо сразу обозначать – мне нужно не рациональное решение проблемы, а подтверждение того, что я – «фиалка», а все остальные – «редиски», – смеется она.

    Некоторые опрошенные и вовсе не видят смысла платить за возможность выговориться. «Зачем ныть за деньги, если можно сделать это бесплатно?» – задался риторическим вопросом молодой человек. Его позицию поддержали еще несколько респондентов.

    При этом небольшая часть опрошенных отнеслась к «нытингу» положительно. Для них такая услуга может стать способом выплеснуть эмоции, не нагружая ими близких. «Я, возможно, обратилась бы за услугой, чтобы не жаловаться на что-то мужу», – допускает девушка. «Я слышала про этот новый сервис, однозначно поддерживаю, после работы – самое то», – подчеркнула респондентка.

    Впрочем, для некоторых россиян «нытинг» вряд ли станет популярным даже в отдаленной перспективе – они не приемлют нытье как таковое. «Терпеть не могу нытиков. У меня их вокруг много», – возмутился мужчина. «У нас в семье позиция такая: не ныть, собраться и идти дальше по жизни», – отмечает другой опрошенный.

    Ранее россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, умеют ли они отстаивать личные границы.

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    21 августа 2026, 04:36 • Новости дня
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.

    «График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

    Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

    К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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