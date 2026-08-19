В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»

Tекст: Алёна Задорожная

В России растет популярность новой платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику по поводу работы, личной жизни и прочих трудностей. Как рассказывала газете ВЗГЛЯД член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова, ситуация отражает устойчивый запрос общества на эмоциональную разгрузку.

Однако опрос газеты ВЗГЛЯД показывает, что большинство россиян пока предпочитает действовать по старинке – делиться переживаниями с близкими и друзьями. «Услуга классная, но я бы ею не воспользовалась. Я лучше позвоню подружке, и мы всех «пропесочим», – признается девушка. «У меня есть, с кем поделиться переживаниями: близкие, друзья. Звонить кому-то еще не вижу смысла», – соглашается мужчина.

«Я считаю нормальным поплакаться маме или мужу. А вот довериться чужому человеку было бы страшно», – делится молодая москвичка. Для другой горожанки важна не только близость собеседника, но и понимание того, какой именно поддержки она ждет: «Когда мне нужно поныть, я иду к подруге или мужу. Но с мужьями надо сразу обозначать – мне нужно не рациональное решение проблемы, а подтверждение того, что я – «фиалка», а все остальные – «редиски», – смеется она.

Некоторые опрошенные и вовсе не видят смысла платить за возможность выговориться. «Зачем ныть за деньги, если можно сделать это бесплатно?» – задался риторическим вопросом молодой человек. Его позицию поддержали еще несколько респондентов.

При этом небольшая часть опрошенных отнеслась к «нытингу» положительно. Для них такая услуга может стать способом выплеснуть эмоции, не нагружая ими близких. «Я, возможно, обратилась бы за услугой, чтобы не жаловаться на что-то мужу», – допускает девушка. «Я слышала про этот новый сервис, однозначно поддерживаю, после работы – самое то», – подчеркнула респондентка.

Впрочем, для некоторых россиян «нытинг» вряд ли станет популярным даже в отдаленной перспективе – они не приемлют нытье как таковое. «Терпеть не могу нытиков. У меня их вокруг много», – возмутился мужчина. «У нас в семье позиция такая: не ныть, собраться и идти дальше по жизни», – отмечает другой опрошенный.

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