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    19 августа 2026, 21:34 • Новости дня

    Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Летом в провинции Хэбэй скончались трое членов экипажей двух отечественных судов, при этом предварительные данные указывают на естественные причины трагедии, сообщили в посольстве России.

    Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

    Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

    Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

    Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

    Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков

    Россия стала мировым лидером по закупкам китайских грузовых автомобилей

    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков
    @ CFOTO/imago-images/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В середине лета поставки большегрузов из азиатской республики достигли максимума с начала года, увеличившись почти на 20%.

    В июле Россия  заняла лидирующую позицию в рейтинге крупнейших покупателей техники из КНР, передает РИА «Новости». Месяцем ранее государство находилось лишь на четвертой строчке списка.

    Стремительный рост обеспечило наращивание ввоза машин до рекордных значений. В середине лета объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти на 20%.

    Тройку самых заметных импортеров китайских грузовиков также дополнили другие государства. Второе место заняла Мексика с объемом закупок на 110,5 млн долларов, а третье досталось Вьетнаму с показателем 103,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР.

    В августе прошлого года импорт китайских грузовиков в Россию снизился втрое после запрета на ввоз машин четырех марок.

    По итогам 2024 года в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов.

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    20 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Токио стремительно сближается с Североатлантическим альянсом, что создает серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Япония ускоренными темпами стремится стать частью системы Североатлантического альянса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что такие действия вносят неопределенность в региональную безопасность, передает ТАСС.

    «Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса», – отметил китайский дипломат.

    Политика Токио, по мнению посла, постепенно уничтожает мирный характер японской конституции. Чжан Ханьхуэй добавил, что страна меняет свою оборонительную стратегию на наступательную, что негативно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин осудил отправку японских военных в европейские структуры Североатлантического альянса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил открытое обсуждение в Токио возможного пересмотра мирной конституции страны.

    Посол России в Японии назвал это государство главным проводником интересов НАТО в Азии.

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    18 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    МИД заявил о готовности защищать права объявленных Азербайджаном в розыск журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена обеспечивать защиту законных прав и интересов своих граждан после решения Генеральной прокуратуры Азербайджана объявить в международный розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Журналисты были объявлены в розыск по обвинениям в призывах к насильственному свержению конституционного строя Азербайджана и нарушению территориальной целостности республики.

    Захарова подчеркнула, что заявления журналистов не следует связывать с официальной позицией российского руководства в отношении Азербайджана, говорится в канале МИД в Max.

    «Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с республикой», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    По ее словам, Москва выступает за развитие двусторонних отношений на основе существующей договорно-правовой базы. В МИД в качестве ключевого документа назвали Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

    Захарова также заявила о готовности российской стороны защищать права своих граждан в связи с решением азербайджанской прокуратуры.

    «В то же время при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск», – отметила дипломат.

    При этом представитель МИД обратила внимание на информационную составляющую российско-азербайджанских отношений. По ее словам, в азербайджанском информационном пространстве регулярно появляются недружественные по отношению к России нарративы.

    «Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова для выражения протеста из-за заявлений в российских СМИ.

    Ранее российские дипломаты начали работу над возвращением на родину 11 сограждан из Азербайджана.

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    20 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

    Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    За первые семь месяцев года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 14,9%, превысив 66 млн тонн.

    Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

    Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.

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    18 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Оппозиционер из России Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве

    RMF FM: В Варшаве нашли тело российского оппозиционера Власенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело оппозиционного политического деятеля из России Сергея Власенко обнаружили в одной из квартир района Мокотув в Варшаве, признаков насильственной смерти не выявлено, отметили местные СМИ.

    Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве, прокуратура не выдвигает версию о насильственной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание RMF FM.

    «Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотуве», – говорится в сообщении.

    Представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба уточнил, что на данный момент нет признаков того, что смерти мужчины способствовали действия или бездействие других лиц.

    Вскрытие тела запланировано на среду, также будут проведены токсикологические и другие специализированные исследования. Власенко в 80-е годы был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позже проживал в Анапе, где осталась его жена. В Польше он имел политическое убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании россиянина по делу о подготовке покушения в Варшаве.

    В июне неизвестный преступник застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже местные правоохранители задержали трех причастных к этому убийству человек.

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    17 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    Суд Кипра одобрил экстрадицию в Россию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия»

    Кипрский суд одобрил экстрадицию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия» Игнаткина

    Tекст: Антон Антонов

    Кипрский апелляционный суд принял решение об экстрадиции в Россию бывшего заместителя генерального директора РКК «Энергия» Михаила Игнаткина, сообщил источник.

    «Суд принял решение об экстрадиции», – сказал источник РИА «Новости».

    По его данным, Игнаткин пока остается под стражей на Кипре. Источник уточнил, что Игнаткина задержали в ноябре 2024 года по запросу властей России.

    В декабре 2024 года на острове стартовала процедура экстрадиции, но затем ее приостановили, поскольку действительность российского ордера на арест сочли якобы недоказанной. Прокуратура обжаловала это решение, и апелляционный суд признал ордер действительным и постановил, что экстрадиция законна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году сообщалось, что несколько фигурантов по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации «Энергия», в том числе Игнаткин, скрылись от следствия, их объявили в розыск.

    В 20205 году Королевский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии бывшего генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева по делу о мошенничестве.

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    18 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Суд в Египте оправдал россиянина по основным обвинениям и назначил штраф

    Суд в Египте назначил штраф задержанному российскому туристу

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Египте оправдал задержанного в Шарм-эш-Шейхе россиянина по основным обвинениям, но назначил ему штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов, что составляет около 16,9 тыс. рублей, сообщили в посольстве РФ в Каире.

    В посольстве России в Каире сообщили, что по итогам судебного заседания россиянину по основному перечню обвинений, выдвинутых в его адрес, вынесен оправдательный приговор и назначен штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов. Сумма взыскания составляет около 16,9 тыс. рублей, передает ТАСС.

    При этом судебные разбирательства могут продолжиться. Прокуратура египетской провинции Южный Синай уже подала апелляцию с намерением обжаловать вынесенный приговор.

    Ранее жительница Египта обвинила россиянина Сергея Миронова в сексуальных домогательствах.

    Полиция задержала туриста на территории отеля Renaissance в Шарм-эш-Шейхе.

    Российские дипломаты взяли ситуацию с арестованным соотечественником под свой контроль.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня
    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

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    20 августа 2026, 06:56 • Новости дня
    Умершего в Китае российского моряка пытались реанимировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Найденного в каюте без сознания российского моряка в Китае пытались спасти, но прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Одного из умерших в Китае нашли в каюте без сознания, его пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее российское посольство получило уведомление от китайских властей о кончине трех граждан России в июле и августе. Все они работали на двух судах. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

    Напомним, посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае.

    Российские ведомства начали расследование гибели членов экипажа компании «Островной краб».

    Генеральное консульство в Шэньяне направило официальный запрос местным властям для проверки информации.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    20 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В дикой природе Приморского края впервые замечена самка дальневосточного леопарда, взявшая под опеку двух детенышей, не являющихся ее родным потомством.

    Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.

    «Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», –  сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

    По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

    Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.

    Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.

    Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.

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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

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    19 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

    Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Сложная международная обстановка и кризисы в ключевых акваториях ускоряют запуск круглогодичного коммерческого судоходства между Россией и азиатскими странами по северным широтам, заявил гендиректор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.

    Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

    «Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

    В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

    Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

    Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.

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