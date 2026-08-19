Новак спрогнозировал скорое возобновление работы ряда НПЗ

Новак заявил о скором завершении ремонта на российских НПЗ

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», – сказал Новак «Вестям».

По словам вице-премьера, руководство страны внимательно следит за обстановкой на рынке бензина и активно решает региональные проблемы с горючим. Дополнительной мерой стабилизации стал начавшийся импорт топлива.

Накануне Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем. Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правительство продлило запрет на экспорт бензина из России до конца года.

Ранее российский топливный рынок частично стабилизировался после вмешательства кабинета министров.