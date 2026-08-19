ЦИК сообщил о переходе на электронные протоколы голосования

Tекст: Ольга Иванова

Центризбирком утвердил формы электронных протоколов и сводных таблиц для региональных и территориальных избирательных комиссий, передает НОМ. Нововведение затронет 32 субъекта РФ, включая регионы Донбасса и Новороссии, а также отдаленные территории с непростой транспортной логистикой. В перечень вошли 32 избирательные комиссии субъектов и 48 территориальных избиркомов.

Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул значимость нововведения. «Составление первых экземпляров протоколов и сводных таблиц в электронном виде и их представление в вышестоящие комиссии в электронном виде будет осуществляться впервые», – заявил он. Протокол будет считаться подписанным при наличии большинства усиленных квалифицированных электронных подписей членов комиссий. Это позволит сократить время подведения итогов и снизить финансовые затраты.

По словам руководителя направления «Ростелекома» Дмитрия Кузнецова, электронный документооборот сэкономит время, особенно в регионах, где расстояние между комиссиями достигает 300 километров. Также председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о старте проекта «ИнформУИК» в 54 регионах и отметила, что для участия в дистанционном электронном голосовании подано свыше 1,5 млн заявлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин утвердил закон об оформлении избирательных протоколов в электронном виде.

В начале августа по всей стране стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.

Ранее IT-специалисты отмечали высокую надежность и безопасность цифровых избирательных систем.