Президент России призвал заранее готовиться к трудоустройству ветеранов после завершения СВО

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил заранее проработать вопрос обеспечения работой участников специальной военной операции, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, посвященном структурным изменениям в российской экономике до 2030 года.

«Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что многие бойцы вернутся со здоровыми амбициями, и их необходимо будет трудоустроить.

Российский лидер добавил, что обеспечение ветеранов достойными рабочими местами представляет собой серьезную задачу. К ее решению профильным ведомствам следует приступить уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства оценил численность российской группировки в зоне спецоперации в 700 тыс. человек.

Российский лидер предложил обучать ветеранов новым компетенциям для успешной работы на гражданке.

Правительство страны утвердило специальный план поддержки трудоустройства демобилизованных бойцов.