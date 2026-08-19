Путин заявил об эффективности декриминализации российской экономики

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин высоко оценил результативность мер, направленных на обеление национальной экономики, передает РИА «Новости». Глава государства обсудил этот вопрос на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. «Мы много говорили об обелении. По сути это декриминализация экономики в значительной степени, но вот хотел бы поблагодарить тех, кто этим занимается. В целом первые шаги сделаны и достаточно, мне кажется, эффективные», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что предпринятые шаги уже начинают работать. По его словам, текущие инициативы приносят ощутимый и конкретный результат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент России Владимир Путин поручил правительству реализовать план обеления отдельных секторов экономики.

В феврале министр финансов Антон Силуанов сообщил о полной готовности этого документа.

В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал власти отказаться от жесткого давления на бизнес ради сохранения баланса.