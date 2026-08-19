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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    Энергосбережение в Москве восстановилось после короткого сбоя

    Tекст: Вера Басилая

    Электроснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме после непродолжительного сбоя, вызванного технологическим переключением источников питания, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

    В городском хозяйстве Москвы сообщили, что подача электричества потребителям в столице восстановлена и работает без перебоев, передает ТАСС.

    «В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – сообщили в городском хозяйстве.

    В социальных сетях распространилась информация об отсутствии света в домах возле станций метро «Ленинский проспект» и «Тульская». Очевидцы также сообщали о громких звуках со стороны ТЭЦ в районе площади Гагарина, запахе гари и появлении дыма. В компании «Россети Московский регион» подчеркнули, что технологических нарушений на их объектах не зафиксировано.

    Утром во вторник из-за поломки оборудования без света остались более пяти тысяч жителей Подмосковья.

    Ранее сообщалось, что сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи.

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    19 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В морозильной камере одного из контактных зоопарков Москвы нашли трупы пернатых животных, сообщили в прокуратуре столицы.

    В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

    В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

    Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

    Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

    В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.

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    19 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в столице нетрезвый посетитель начал махать пистолетом, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили в ведомстве.

    «54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».

    При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.

    Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

    В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.

    В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.

    В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.

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    19 августа 2026, 05:02 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за угрозы украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – заявил губернатор в «Максе».

    Он отметил, что силовые ведомства и министерство обороны продолжают работу. Ограничения будут действовать до отбоя сигнала об опасности атаки беспилотников.

    Из-за перекрытия Московского проспекта власти оперативно изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы пустили в объезд через Суздальское шоссе, а межмуниципальные рейсы временно отменили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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