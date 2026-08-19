Путин заявил об отсутствии критических последствий террористических атак на объекты России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин оценил влияние атак ВСУ на российские объекты, передает ТАСС. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что такие действия противника сказываются на экономических темпах.

«На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры», – подчеркнул российский лидер.

По словам президента, несмотря на очевидный вред от подобных ударов, критических последствий для России от них «нет, не было и быть не может».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава государства указал на необходимость наращивания выпуска средств ПВО.

Российский лидер назвал отступление украинской армии главной причиной перехода Киева к террористическим атакам.

Президент поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий ударов по гражданским объектам.