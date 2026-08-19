Россия направила Ил-76 в Сербию для тушения угрожающих населенным пунктам пожаров

Tекст: Ольга Иванова

Российское спасательное ведомство незамедлительно откликнулось на призыв о помощи из Белграда, передает ТАСС. Транспортник отправился в зону бедствия вместе с экипажем и специалистами профильной оперативной группы.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сербия направлен борт Ил-76 с экипажем и оперативной группой МЧС России для тушения природных пожаров», – заявили в пресс-службе ведомства.

Представители министерства уточнили, что балканские партнеры напрямую обратились к Москве за поддержкой. Это решение продиктовано резким ухудшением обстановки и реальной опасностью для жилых районов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рекордное маловодье на Дунае осложнило тушение масштабных природных пожаров в Сербии.

Президент республики Александр Вучич заявил об угрозе прекращения речного судоходства из-за аномальной жары.

Месяцем ранее российские самолеты-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для ликвидации лесных возгораний.