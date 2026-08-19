В МИД заявили о необходимости свободного прохода через Ормуз

Борисенко: Россия рассчитывает на свободное судоходство в Ормузском проливе

Tекст: Елизавета Шишкова

Ожидается, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без каких-либо ограничений, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко.

«Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива», – заявил дипломат.

По словам замминистра, в Москве надеются на возвращение ситуации к нормальному состоянию. Это подразумевает возможность любого коммерческого судоходства через пролив для всех участников без искусственных преград, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армии Ирана запретил американским войскам проход через Ормузский пролив.

Заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил об исключительном праве Тегерана регулировать движение судов.

Месяцем ранее власти Ирана отказались открывать маршрут для транзита до полного прекращения американских атак.