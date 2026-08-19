Иран предостерег страны Персидского залива от помощи США

Иранские военные предложили странам Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте с Тегераном, передает «Интерфакс».
Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Али Абдоллаха выступил со строгим предупреждением.
«Мы предупреждаем: любая помощь или содействие, оказываемое агрессору – американским военным, будет рассматриваться как сотрудничество с американскими вооруженными силами», – заявил военачальник. Он также подчеркнул, что любые действия Вашингтона в регионе не остаются без внимания иранской стороны.
Данное заявление последовало на фоне обострения отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ранее Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, что привело к заморозке всех торговых связей ОАЭ с Ираном. Представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи отверг эти претензии, назвав их абсолютно необоснованными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи опроверг обвинения Объединенных Арабских Эмиратов в ракетном ударе.
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