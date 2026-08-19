Компания Mattel выпустила куклу Барби к столетию со дня рождения Мэрилин Монро

Tекст: Мария Иванова

Американский производитель игрушек представил новинку, вдохновленную легендарным образом кинозвезды, передает РИА «Новости».

Кукла одета в ярко-розовое платье с большим бантом сзади и длинные перчатки из сцены известной картины 1953 года.

Выпуск приурочен к столетию со дня рождения артистки. «В этом году... мы чествуем королеву экрана эффектным образом, вдохновленным одним из ее самых знаменитых кинонарядов», – говорится в заявлении на официальном сайте Mattel.

Стоит отметить, что бренд создает игрушки в различных образах Мэрилин Монро с 1997 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Mattel выпустила первую куклу Барби с сахарным диабетом.

Двумя годами ранее производитель представил слепую модель со специальной тростью.