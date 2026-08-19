Фальков: Строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах

Tекст: Ольга Иванова

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о новых предпочтениях абитуриентов, передает ТАСС.

«У нас сложилась устойчивая позитивная тенденция – абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Так, в этом году строительство вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных направлений подготовки», – отметил глава ведомства.

По словам Фалькова, также значительно вырос интерес к фундаментальной и прикладной физике – число заявлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В два раза чаще поступающие стали выбирать самолето- и вертолетостроение.

Кроме того, в 1,8 раза возросло количество желающих изучать ядерные реакторы, градостроительство, а также строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Направления биоинженерии и биоинформатики показали рост популярности в 1,7 раза, добавил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложил президенту о старте приемной кампании в университетах.

Глава ведомства анонсировал выделение абитуриентам более 620 тыс. бюджетных мест.

В прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин порекомендовал молодым людям выбирать строительные специальности.