Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Радикалы всегда мечтали о дожде из бомб в Грузии. А сейчас они буквально наводят на цели», – заявил он.

В среду грузинский радикальный активист Георгий Ахобадзе заявил, что «следует ожидать прилетов украинских «птичек» на грузинские нефтетерминалы».

По его словам, грузинские нефтетерминалы «уже являются легальной целью» для ВСУ Украины.

«Не удивляйтесь, услышав большие взрывы», – сказал он.

Из гуманитарных соображений частный грузинский бизнес поставил за последние недели в Абхазию 680 тонн горючего в рамках «Закона об оккупированных территориях». Правительство поддерживает эту инициативу, радикальная оппозиция выступает против.