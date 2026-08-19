Мединский объяснил участие Дмитрия Донского в Куликовской битве простым ратником

Мединский: Дмитрий Донской сражался простым ратником для удержания союзников

Tекст: Дарья Григоренко

«А значит, русские князья и союзники, присягнувшие Дмитрию Донскому, не могли покинуть поле боя без потери чести – от присяги их освобождала только смерть князя», – приводит слова Мединского РИА «Новости».

После завершения сражения тяжелораненого лидера обнаружили среди павших воинов. Жизнь правителю спасли крепкое здоровье и надежный шлем. Помощник президента добавил, что сегодня можно точно определить место удара, после которого князь чудом выжил и стал символом объединения Руси.

«Теперь же мы увидели своими глазами – куда князю был нанесен удар, после которого он Божьим промыслом остался жив. Чтобы стать символом Победы над ордынцами и объединения Руси», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на останках великого князя исследователи обнаружили следы тяжелой раны головы.

Днем ранее Русская православная церковь подтвердила подлинность мощей полководца из Архангельского собора.

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