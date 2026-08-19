Умерла режиссер мультфильма «Незнайка в Солнечном городе» Нина Шорина

Tекст: Мария Иванова

О смерти известного мультипликатора сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает ТАСС.

«19 августа скончалась Нина Шорина – режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер», – написал он в социальных сетях.

Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве. Ее творческий путь начался еще в детстве с роли в приключенческом фильме «Огни на реке» в 1953 году. Позже она снялась в таких картинах, как «Морской охотник», «Первое свидание» и «А если это любовь?».

В 1961–1972 годах Шорина обучалась во ВГИКе на актерском и режиссерском факультетах.

С 1972 года Нина Шорина посвятила себя режиссуре анимационного кино. Среди ее самых известных работ «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета» и «Пудель».

В 1999 году она создала игровой фильм «Переводы с восточного», выступив одновременно сценаристом, режиссером и продюсером. Кроме того, Шорина известна как автор публикаций об искусстве анимации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова.