Борьба с очередями в больницах Британии привела к смертям

Tекст: Денис Тельманов

Инициатива национальной службы здравоохранения Британии по снижению нагрузки на больницы нанесла серьезный ущерб здоровью людей, передает РИА «Новости».

Программа консультаций и рекомендаций позволяет терапевтам дистанционно связываться с узкими специалистами вместо направления больных на очный прием.

В официальном докладе надзорного ведомства отмечаются трагические последствия нововведения. «Были получены доказательства того, что система A&G... привела к возникновению опасных ситуаций и причинению как физического, так и психологического вреда пациентам.

Этот вред стал следствием несвоевременной или ошибочной диагностики, а также задержек в оказании медицинской помощи и лечении», – указано в документе.

Специалисты зафиксировали несколько летальных исходов на фоне сбоев программы, включая смерть пациента с эпилепсией после трех месяцев ожидания ответа невролога. Кроме того, ошибки в работе платформы стали причиной позднего выявления рака у ряда заболевших. Эксперты настоятельно рекомендуют приостановить расширение данной практики до устранения уязвимостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пациенты британских отделений неотложной помощи ожидали перевода в стационар более десяти суток.

В июне текущего года аномальная жара сорвала проведение тысяч плановых операций в стране.

В начале августа британское агентство по регулированию лекарств зафиксировало свыше ста летальных исходов из-за приема средств для похудения.