Юрист предупредил россиян о новых способах мошенничества во время отпуска

Юрист Виноградов: Туристов в отпуске обманывают через QR-коды и сайты-клоны

Tекст: Ольга Иванова

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты России Вадим Виноградов рассказал о самых распространенных методах обмана туристов, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, на курортах часто навязывают якобы бесплатные услуги, такие как плетение косичек или дегустация фруктов, за которые затем требуют деньги. Также распространена схема с «найденными» украшениями и неофициальными организаторами водных развлечений без страховки.

Среди новых технологичных угроз выделяются QR-коды на пляжных лежаках. Они могут вести на фишинговые сайты, имитирующие платежные системы. Виноградов рекомендует оплачивать услуги только через официальные приложения или кассы. В сфере бронирования жилья мошенники создают сайты-клоны известных агрегаторов и предлагают оплату напрямую владельцу со скидкой.

«Любое предложение заплатить в обход платформы – однозначный повод отказаться. Это лишает гарантий и механизмов урегулирования спора», – подчеркнул юрист. Отдельной проблемой стали поддельные страховые полисы от несуществующих компаний. Эксперт также предостерег от передачи телефона незнакомцам для фотографирования и использования открытых сетей Wi-Fi для доступа к банковским приложениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне член Общественной палаты Евгений Машаров предупредил россиян о поддельных объявлениях аренды курортного жилья.

Злоумышленники также освоили схему с рассылкой туристам фальшивых уведомлений об ошибке оплаты бронирования.

Весной полиция выявила массовое создание аферистами сайтов-двойников туристических агентств.