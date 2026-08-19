Tекст: Ольга Иванова

Сдача экзамена по латышскому языку доводит пожилых людей до нервного срыва, сообщил высланный в Россию бывший житель республики Павел Мартынов, передает РИА «Новости».

В Латвии и Эстонии существует институт неграждан для тех, кто не жил в стране до 1940 года. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание госязыка.

«Все нервничают – и бабушки, и дедушки. Молодых моего возраста я видел только последний раз, когда пятый раз ходил, тогда были две женщины приблизительно моего возраста. Все остальные старше. Они седые полностью, под 60-70 лет, сгорбившиеся, с тросточками, кому-то становилось плохо от нервного напряжения. В общем, мрачно», – рассказал собеседник агентства.

Сам Мартынов пять раз пытался сдать экзамен, но не смог и был депортирован. По его словам, без знания латышского языка невозможно найти хорошую работу, получить образование или социальные пособия. В Россию он приехал без денег и работы.

Уполномоченная по работе с соотечественниками при губернаторе Псковской области Елена Полонская подтвердила, что в Прибалтике практикуется жесткая депортация без учета финансового или семейного положения. В июне 2024 года парламент Латвии обязал граждан России сдавать языковой экзамен для сохранения права на проживание. Новые правила затронут почти пять тысяч человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские врачи оставили русскоязычного пациента с инсультом без медицинской помощи.

Власти республики потребовали от сотен граждан России немедленно покинуть страну.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова указала на прямую связь массовых депортаций с национальностью людей.