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    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня

    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    17 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Немецкий политик Кинг предупредил о разрыве диалога после закрытия Русского дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Закрытие Русского дома в Берлине политик назвал шагом, который разорвет гражданский диалог между немцами и россиянами и лишит берлинцев важной культурной площадки.

    Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александер Кинг заявил, что закрытие Русского дома в Берлине повлекло бы ответные меры Москвы, передает РИА «Новости».

    «Закрытие Русского дома повлекло бы за собой закрытие Института Гете в Москве. Тем самым была бы разорвана последняя тонкая нить гражданского диалога между немцами и россиянами», – подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет.

    Он отметил, что в случае такого решения Москва может ответить закрытием Института Гете в российской столице.

    Кинг добавил, что возможная ликвидация Русского дома стала бы утратой и для самих жителей Берлина. По его словам, многие горожане приходят туда, чтобы изучать русский язык, слушать концерты, смотреть фильмы или просто потому, что это место является для них частичкой родины.

    Посольство России в Германии ранее сообщило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине.

    В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями, и предостерегли от использования работы Русского дома в конъюнктурных политических играх на фоне запланированных на сентябрь выборов в ряде земель ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности зеркального закрытия Института Гете в Москве в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине.

    МИД Германии напомнил о двусторонних соглашениях, напрямую связывающих Русский дом в Берлине и Институт Гете в Москве.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила о запуске петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине на фоне юридических препятствий для его ликвидации.

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    17 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Немцы массово ринулись на польские автозаправки за дешевым топливом

    Снижение НДС на топливо в Польше спровоцировало наплыв немецких автомобилистов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Польши значительно снизили розничные цены на автомобильное топливо, что спровоцировало ажиотажный спрос среди жителей соседней Германии.

    Правительство Польши вернулось к ручному регулированию цен на бензин и дизель, снизив ставку НДС с 24% до 8%, передает РИА «Новости».

    Теперь глава Министерства энергетики ежедневно устанавливает максимальную розничную стоимость. В понедельник литр бензина АИ-95 обойдется в 6,41 злотого (1,73 доллара), АИ-98 – в 7,2 злотого (1,95 доллара), а дизельное топливо стоит 7,37 злотого (1,99 доллара).

    На фоне удешевления горючего автовладельцы из Германии устремились в соседнюю страну. «Немецкие водители моментально увидели резкое снижение цен топлива в Польше. Они массово поехали на нашу территорию, чтобы заправить свои автомобили», – рассказал сотрудник одной из заправок в приграничном Свиноуйстье.

    По словам работника АЗС, сейчас на одну машину с польскими номерами приходятся две немецкие. При этом гости из Германии предпочитают заправлять баки полностью и часто увозят с собой полные канистры бензина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле цены на топливо в Германии достигли рекордных максимумов.

    Из-за подорожания горючего немецкие водители устроили масштабный протестный автопробег до Берлина.

    Накануне отмены государственных скидок автомобилисты из ФРГ массово устремились за дешевым дизелем в Чехию.

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    18 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Израиль защитить жителей сектора Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения в секторе Газа и неукоснительно соблюдать нормы международного права.

    Еврокомиссия выступила с призывом к израильскому руководству после скандальных заявлений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, передает ТАСС.

    Ранее политик высказал мнение о необходимости ежедневно убивать десятки жителей палестинского анклава.

    «Еврокомиссия считает, что Израиль должен выполнять все свои обязательства в рамках международных гуманитарных норм. Защита гражданских лиц должна быть обеспечена всегда», – подчеркнула представитель ЕК Анита Хиппер.

    Она также напомнила о внесенном более двух месяцев назад предложении ввести санкции против Бен-Гвира. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении Совета ЕС, при этом новые предложения вноситься не будут. В середине июня европейские министры иностранных дел обсуждали возможные ограничения, однако не смогли достичь консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    В мае глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести персональные санкции Евросоюза против этого политика.

    Еще в 2024 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть аналогичные ограничительные меры из-за позиции министра.

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    18 августа 2026, 02:19 • Новости дня
    Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа

    Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ останется на своих позициях в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет позиции в секторе Газа, сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман по итогам встречи премьера Биньямина Нетаньяху с зятем президента США Джаредом Кушнером.

    «ЦАХАЛ не отойдет от «желтой линии», останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам. Израиль также не изменит подход к точечным ликвидациям боевиков», – приводит слова Гендельмана ТАСС.

    Гендельман уточнил, что обсуждение было посвящено будущему сектора Газа. По его словам, никакого восстановления в анклаве не произойдет до разоружения движения ХАМАС на всей его территории, а первым шагом к демилитаризации станет требование сдать оружие на уничтожение под американским контролем.

    Как сообщил израильский источник, встреча Нетаньяху с Кушнером длилась около четырех часов. В канцелярии премьера отметили, что по итогам переговоров достигнута договоренность о создании двух рабочих групп для сектора Газа, при этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала его реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху на заседании правительства заявил об отказе выводить войска из Газы до полного разоружения ХАМАС.

    Нетаньяху после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым подтвердил необходимость разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа до начала его восстановления.

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    18 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

    В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Экономический кризис и нехватка кадров привели к масштабному прекращению работы предприятий в различных секторах немецкой экономики, включая автомобилестроение и гостиничный бизнес.

    Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

    В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

    «Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

    Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

    Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

    В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

    Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    18 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Дамаск решительно осудил ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ночная атака израильской авиации на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб спровоцировала жесткую реакцию Дамаска из-за грубого нарушения суверенитета.

    Действия израильских ВВС на севере страны являются вопиющим нарушением территориальной целостности государства, сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».

    «Сирия самым решительным образом осуждает израильские воздушные удары, нанесенные минувшей ночью по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, и считает их неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии и целостности ее территории», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Дипломаты также подчеркнули, что подобная эскалация представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

    Месяцем ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

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    17 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    Министр безопасности Израиля призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Министр Израиля Бен-Гвир призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в подкасте бывшего заложника ХАМАС Рома Браславски о необходимости ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Бен-Гвир заявил, что израильские силы должны «убивать 30 или 40» человек в Газе каждую ночь и выходить за рамки «тех, кто представляет опасность… в данный конкретный момент».

    «Там есть люди, недостойные жизни. Им не место в обществе. Они даже не люди», –  передает слова израильского министра AlJazeera.

    Бен-Гвир выразил несогласие с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить удары по анклаву. Министр, чьи позиции укрепились в преддверии октябрьских выборов, пообещал Браславскому добиваться его участия в казнях палестинских заключенных по новому закону.

    В ходе дискуссии Бен-Гвир также призвал к тому, чтобы палестинцев побудили навсегда покинуть Газу. Наряду с новым израильским поселением на этой территории он считает «всю Газу нашей».

    Браславски был охранником на музыкальном фестивале во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Его похитили и освободили осенью 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров. Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями.

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    18 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    В Германии открылся исследовательский центр антидроновой защиты

    Исследовательский центр антидроновой защиты официально начал работу в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на участившиеся полеты неопознанных дронов в Кохштедте начало работу новое учреждение для разработки и испытаний систем противодействия беспилотникам.

    Исследовательский центр антидроновой защиты Германии официально начал свою работу, передает ТАСС.

    Церемония открытия прошла в городе Кохштедт на базе Германского авиационно-космического центра (DLR). Часть исследований также будет проводиться в отделении DLR в Брауншвейге.

    В мероприятии принял участие глава МВД ФРГ Александер Добриндт. В своей речи министр подчеркнул, что страна регулярно становится целью гибридных атак из-за ее ключевой роли для экономики, политики и безопасности Европы. «Кто берет на прицел Германию, бьет по всей Европе», – заявил он.

    В последние годы в Германии участились случаи обнаружения неопознанных беспилотников, особенно вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры. За последние годы их видели несколько сотен раз над военными объектами страны. Четвертого августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле был перехвачен дрон, оснащенный взрывным устройством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бундесвер зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными базами.

    Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига гибридной атакой.

    Глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп предложил создать централизованную систему защиты от беспилотных аппаратов.

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    19 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом

    Нетаньяху поддержал американские санкции против сотрудников МУС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный уголовный суд является псевдосудом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поддержав введение Вашингтоном санкций против сотрудников МУС.

    «МУС превратился в кенгуриный суд, который скрывает злоупотребление властью за языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия», – заявил израильский лидер в X.

    Нетаньяху также выразил благодарность госсекретарю Марко Рубио за руководство решительными усилиями администрации США, направленными против нелегитимных превышений полномочий МУС. По словам премьера, коррумпированные чиновники, возглавляющие инстанцию, должны столкнуться с последствиями своих действий.

    Суд кенгуру – английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский минфин вводит санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея.

    МУС осудил санкции США против своих сотрудников.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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