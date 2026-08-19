Reuters: НАТО заявило о готовности защитить американские базы от Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Военный блок ответит на возможные атаки по целям Вашингтона в европейских странах, передает ТАСС.

Ранее Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила о риске подобных ударов при отсутствии соглашения между Тегераном и американской стороной.

«Представитель НАТО заявил по поводу предположительно возможных атак со стороны Ирана по американским целям в Европе, что НАТО готово ответить на любую угрозу и будет делать все, что возможно, чтобы защитить все страны-члены», – отмечает Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек альянса Марк Рютте весной заявил о недовольстве США ограничениями на использование европейских баз для ударов по Ирану.

В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

Вскоре после этого иранские военные нанесли ракетные удары по используемым Соединенными Штатами объектам на Ближнем Востоке.