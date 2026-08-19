МИД: Россия и Оман выступают за обеспечение свободы международного судоходства

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Омана в Москве Хамудом Аль Тувайхом, встреча состоялась в среду по просьбе оманского дипломата, сообщается на сайте МИД.

«Подтверждена обоюдная принципиальная позиция в пользу важности обеспечения свободы и безопасности международного судоходства», – говорится в сообщении дипломатического ведомства. Представители двух стран выступили за скорейшее дипломатическое решение ситуации в Персидском заливе на основе международного права.

Дипломаты также обсудили развитие традиционно дружественных отношений между государствами. Речь шла о поддержании политического диалога и расширении сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

В ходе переговоров Иран и Оман согласовали создание единого среднего коридора для движения кораблей.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману из-за подготовки данного соглашения.