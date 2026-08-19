Патриарх Кирилл получил высшую награду древнейшей митрополии Греции

Tекст: Вера Басилая

Предстоятель Русской православной церкви удостоился золотого креста со звездой после праздничной литургии в московском храме Христа Спасителя. Митрополит Керкирский Нектарий передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду Керкирской, Паксийской и Диапонтийских островов митрополии, передает РИА «Новости».

«Мы хотели бы, чтобы вы сами могли приехать на Корфу и получить этот крест со звездой святителя Спиридона. Но, тем не менее, сами приехали вручить этот орден», – произнес представитель Элладской православной церкви.

Церемония награждения прошла по завершении богослужения в честь праздника Преображения Господня.

Русская православная церковь в 2019 году прервала евхаристическое общение с иерархами Элладской церкви, которые признали украинских раскольников. Однако в Московском патриархате заявляли о готовности поддерживать связи с теми архиереями, кто не поддерживает церковный раскол на Украине.

Самолет с десницей святителя Спиридона Тримифунтского приземлился в аэропорту Шереметьево. С греческого острова Корфу доставлена правая рука Спиридона Тримифунтского. Верующие смогут поклониться святыне в Москве с 15 по 20 сентября.

В праздник Преображения Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин благословения нового урожая фруктов.

Накануне предстоятель Русской православной церкви провел молебное пение у мощей благоверного князя Дмитрия Донского.