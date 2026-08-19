Житель Эстонии добился отмены штрафа за шорты с надписью Russia

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вируский уездный суд отменил решение полиции, прекратив дело из-за отсутствия состава преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

Полиция обязана вернуть мужчине изъятые шорты после вступления решения в законную силу.

Ведомство согласилось с судом, что у Башкирова не было намерения демонстрировать запрещенные символы.

Пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус отметила, что в таких случаях нужно оценивать не только символ, но и цель его использования, а также общий контекст ситуации.

В апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете «враждебной символики», включая георгиевскую ленту и букву Z.

За нарушение предусмотрен штраф до 2400 евро или арест, а для юридических лиц – до 32 тыс. евро. При этом жестко закрепленного списка запрещенных символов нет, и полиция сама решает вопрос об их законности.

В прошлом году суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на 1000 евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

Эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

Власти республики выдворили жителя Таллина за демонстрацию флага футбольного клуба «Спартак» с двуглавым орлом.