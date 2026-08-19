ЦБ назвал лимит пополнения цифрового кошелька

ЦБ: Россияне смогут переводить на цифровой кошелек до 300 тыс. рублей в месяц

Tекст: Дарья Григоренко

Бакина пояснила, что внутри самой платформы граждане смогут распоряжаться деньгами абсолютно свободно, передает РИА «Новости».

«Единственный лимит – 300 тыс. рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», – заявила представитель регулятора.

Она добавила, что никаких дополнительных ограничений на операции с цифровым рублем вводить не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем для граждан с 1 сентября.

Россияне получат доступ к новым кошелькам через мобильные приложения крупнейших банков.

Все системно значимые кредитные организации страны подтвердили готовность к работе с этим финансовым инструментом.