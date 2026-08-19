Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

Tекст: Вера Басилая

Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

«Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.