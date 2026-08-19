Forbes анонсировал появление нового участника списка миллиардеров из России

Forbes сообщил о вероятном включении Александра Машрабова в список миллиардеров

Tекст: Мария Иванова

Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов имеет все шансы стать новым участником российского списка миллиардеров, передает РИА «Новости».

Доля предпринимателя в компании, которая оценивается в 5,4 млрд долларов, может превышать 20%.

Проект Higgsfield занимается развитием медиаплатформы для создания видео и изображений с помощью ИИ. Недавно компания привлекла 400 млн долларов инвестиций при оценке в 5,4 млрд долларов. В начале 2026 года стартап оценивался в 1,3 млрд долларов и тогда получил 80 млн долларов.

«Доля Машрабова теперь составляет 25-30%», – приводит Forbes мнение венчурного инвестора Алексея Милевского. По его словам, быстрый рост компании позволил основателям сохранить значительные доли. Сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов оценил долю создателей примерно в 3 млрд долларов, из которых около двух млрд долларов могут принадлежать Машрабову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суммарное состояние российских миллиардеров обновило исторический максимум.

Лидером списка самых богатых людей страны стал основной акционер компании «Северсталь» Алексей Мордашов.

По итогам прошлого года Россия закрепилась в пятерке мировых лидеров по объему частного капитала.