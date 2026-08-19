На «Госуслугах» появились новые функции для более 20 жизненных ситуаций

Tекст: Дарья Григоренко

В первом полугодии 2026 года более 20 сервисов на государственном портале получили новые возможности. Масштабное развитие платформы затронуло оформление наследства, проверку статуса абитуриентов и получение электронных медицинских справок в пилотных регионах.

Значительные изменения коснулись социальной сферы и пенсионных услуг. Граждане получили возможность подтверждать льготный статус с помощью QR-кода, а также дистанционно оформлять пенсию с использованием интерактивного калькулятора.

«Возможность подтвердить льготный статус QR-кодом, увидеть информацию о сертификате на технические средства реабилитации или оформить пенсионные вопросы дистанционно – это вполне прикладные вещи, которые экономят людям силы и время», – заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, цифровизация делает реальную социальную поддержку гораздо доступнее.

Член Общественного совета при Минцифры России Владимир Маслов добавил, что перевод обычных медицинских документов в электронный формат является правильным шагом. Эксперт подчеркнул, что такой подход избавит граждан от необходимости работать курьерами с бумажными справками между государственными ведомствами.

«Сведения о прививках или заключение для занятий физкультурой – хороший пример, потому что за такой справкой раньше вполне можно было потратить отдельное утро, хотя сама информация уже есть в системе здравоохранения. Если пилот в регионах покажет себя хорошо и этот подход масштабируют, у граждан станет меньше ситуаций, когда ради передачи данных из одной государственной организации в другую приходится выступать курьером с бумажкой», – добавил он.