Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».

При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.

Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.

В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.

В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.