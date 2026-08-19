Мадьяр заявил о вступлении в должность нового президента Венгрии

Андраш Бака официально стал президентом Венгрии

Tекст: Мария Иванова

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр подтвердил факт инаугурации нового национального лидера, передает РИА «Новости».

Парламент страны проголосовал за кандидатуру бывшего руководителя высшей судебной инстанции 11 августа.

«С сегодняшнего дня, 19 августа 2026 года, президентом Венгрии является доктор Андраш Бака. Желаю господину президенту больших успехов, крепкого здоровья и как можно больше гуманизма в его работе!» – написал политик в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Бака возглавлял Верховный суд в период с 2009 по 2011 год, но покинул пост из-за реформ правительства Виктора Орбана. Позже он трудился в Европейском суде по правам человека, а затем восемь лет руководил судебной коллегией Курии Венгрии.

Выборы нового главы государства прошли при бойкоте партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии. Оппозиция выразила протест против изменения конституции, которое привело к отстранению предыдущего лидера страны Тамаша Шуйока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий венгерский лидер Тамаш Шуйок утвердил поправку к конституции о своем отстранении от должности.

Правящая партия «Тиса» выдвинула на пост главы государства бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку.