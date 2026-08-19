В РПЦ не нашли на мощах Дмитрия Донского следов смертельных ран

РПЦ: На мощах Дмитрия Донского нет следов несовместимых с жизнью травм

Tекст: Дарья Григоренко

Специалисты Русской православной церкви завершили исследование мощей великого князя, передает РИА «Новости».

«Следы ран, несовместимых с жизнью, не найдены. Есть следы больших физических нагрузок на мышцы груди и рук. Отмечены также начальные стадии артроза в коленном суставе, тоже связанного с тяжелой физической нагрузкой», – рассказал источник.

Визуальный осмотр саркофага позволил установить примерный возраст правителя на момент кончины. Эксперты оценили его в диапазоне от 35 до 45 лет, что полностью совпадает с историческими летописями, поскольку полководец скончался в 38 или 39 лет.

Реконструкция тела выявила еще одну интересную деталь. Рост Дмитрия Донского составлял от 175 до 177 сантиметров. По словам представителей церкви, для Средних веков такие показатели считались весьма значительными.

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