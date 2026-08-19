Москвич устроил пьяный дебош с игрушечным пистолетом на заправке

В Москве арестован на семь суток устроивший дебош с игрушечным пистолетом на АЗС

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел вечером 12 августа, передает РИА «Новости».

Мужчина вышел из машины на заправке и начал агрессивно себя вести, игнорируя замечания окружающих. Спустя примерно полчаса нарушителя спокойствия задержали сотрудники правоохранительных органов.

На судебном заседании фигурант полностью признал вину, объяснив свой поступок сильным алкогольным опьянением. Действия нарушителя квалифицировали как мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью и приставанием к людям.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток», – говорится в материалах суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России признал хулиганство с игрушечным оружием угрозой применения насилия.

В конце июля Останкинский суд Москвы назначил 15 суток ареста за нецензурную брань на улице.

Ранее Тверской суд столицы арестовал на десять суток нарушителя порядка в метро.