В Пермском крае женщину осудили за производство порно с детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд вынес приговор 23-летней участнице преступной группировки, создававшей нелегальный контент, передает РИА «Новости».

Злоумышленники арендовали квартиры, закупили необходимую технику и привлекали к съемкам десять девочек и одного мальчика. Готовые материалы распространялись на международных теневых интернет-площадках с мая 2024 года по июль 2025 года.

Девушку приговорили к восьми с половиной годам общего режима.

Уголовные дела в отношении еще двух соучастников сейчас рассматриваются отдельно. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса объявлен в международный розыск.

Осенью 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против банды педофилов в Перми.

В марте 2026 года суд в Петербурге приговорил местную жительницу к 20 годам колонии за изготовление детской порнографии.

В конце прошлого года суд на Камчатке назначил преподавателю музыкальной школы десять лет строгого режима за аналогичное преступление.