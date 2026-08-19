Турист из Петербурга погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа состояла из трех человек, при восхождении на одну из вершин 19 августа они попали под камнепад, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Один из участников погиб, двое получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший проживал в Петербурге.

Ранее сообщалось, что трое туристов в горах Кабардино-Балкарии попали под камнепад.

В начале августа спасатели обнаружили тело пропавшей в горах Кабардино-Балкарии петербурженки.

В конце июля на горе Эльбрус погибли два альпиниста.