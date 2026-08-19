Европу охватил ажиотаж вокруг неодобренных препаратов для биохакинга

В Европе зафиксировали резкий рост спроса на запрещенные пептиды

Tекст: Мария Иванова

Ажиотаж вокруг сомнительных средств для омоложения подогревается лидерами мнений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Основными покупателями выступают люди в возрасте 40-50 лет, стремящиеся улучшить состояние здоровья.

«Новое помешательство Европы на долголетии подпитывает быстрорастущий онлайн-рынок не одобренных к применению исследовательских химических веществ для научных исследований», – отмечает издание Euractiv.

В интернете свободно продаются такие вещества, как GHK-Cu, TB-500 и BPC-157. При этом европейский регулятор EMA не давал разрешения на их использование в медицинских целях.

Точные масштабы распространения этих препаратов остаются неизвестными. Представители Европола подтвердили журналистам, что правоохранительные органы пока не ведут мониторинг рынка подобных пептидов и не отслеживают их покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нидерландах зафиксировали резкий всплеск отравлений инъекционными средствами для снижения веса.

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