На Алтае выдали доплицензии на отстрел медведей после убийства туристки

Tекст: Дарья Григоренко

Минприроды региона выдало дополнительные разрешения на добычу хищников после трагического инцидента, передает РИА «Новости».

«Минприроды выдали дополнительные лицензии на добычу медведя», – сообщил представитель властей.

В связи с гибелью жительницы Новосибирской области в районе введен комендантский час. Передвижение людей ограничено с 20.00 до 10.00. Полиция и охотники круглосуточно патрулируют населенные пункты и прилегающие территории.

Прокуратура взяла расследование на особый контроль и пообещала принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

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