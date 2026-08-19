Польские гостьи острова Эпштейна отказались общаться со следствием

Проходящие по делу Эпштейна гражданки Польши отказались признать статус жертв

Tекст: Мария Иванова

Польские правоохранители выявили женщин, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, но они не делятся информацией, передает РИА «Новости».

По данным издания Wirtualna Polska, для расследования польских сюжетов этого дела в Центральном следственном управлении полиции была создана специальная группа.

«Никто из них не назвал себя жертвой миллиардера-педофила или жертвой торговли людьми. Никто из них не хочет говорить о деталях», – отмечает издание. Полицейские предполагают, что тратят время на политически мотивированное дело. Список имен, вероятно, был получен от американских спецслужб.

Источники издания сообщают, что следователи недовольны ситуацией. Отдел перегружен работой из-за активности организованных преступных групп, прибывающих из-за восточной границы. Вместо борьбы с реальной преступностью сотрудники вынуждены ездить по всей стране и расспрашивать женщин об их личной жизни.

Ранее Национальная прокуратура Польши инициировала расследование случаев вербовки несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. В феврале генеральный прокурор Вальдемар Журек создал группу по изучению «польских следов» в деле Эпштейна. Напомним, в 2019 году финансисту предъявили обвинения в США, а в июле того же года он совершил самоубийство в тюрьме. В январе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о публикации более 3,5 млн файлов по этому делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Польши затребовали у Парижа материалы расследования в отношении модельного агента Жан-Люка Брунеля.

Источник в прокуратуре страны назвал польскую территорию ключевым хабом для транспортировки женщин из Восточной Европы.

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о выявлении новых преступлений американского финансиста.