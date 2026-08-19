Обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров

При обрушении золотодобывающего рудника на западе ЦАР погибли 30 шахтеров

Tекст: Мария Иванова

Не менее 30 шахтеров погибли при обрушении золотодобывающего рудника на западе Центрально-Африканской Республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Заместитель мэра субпрефектуры Абба Сулейман Би сообщил подробности трагедии.

«Спасателям и жителям удалось за несколько часов достать 30 тел из обрушившегося рудника, а раненым горнякам оказывают медицинскую помощь», – приводит его слова агентство.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Специалисты ищут людей, которые могут оставаться под завалами на руднике в префектуре Нана-Мамбере. Причины обрушения пока остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года на нелегальной золотодобывающей шахте в Мали погибли по меньшей мере 48 человек.

В конце июля масштабный обвал горной породы произошел в угольной шахте пакистанской провинции Белуджистан.