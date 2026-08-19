В Твери пьяный голый мужчина напал на подростка

Tекст: Алексей Дегтярёв

В соцсетях появилась информация о том, что нетрезвый человек без одежды подбежал к подростку и ударил его, передает РИА «Новости».

«По факту произошедшего... возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сообщили в ведомстве.

По данным следователей, в момент нападения подозреваемый был пьян. Сейчас фигурант задержан, правоохранители решают вопрос о мере пресечения и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В мае суд в Казани арестовал молодого человека за попытку удушения 13-летнего подростка на улице. В Петербурге следователи предъявили обвинение мужчине, выстрелившему в юного уличного музыканта.

В апреле полицейские в Красноярском крае задержали местного жителя, напавшего на школьника с металлической обувной ложкой.