Обвиненного в домогательствах российского туриста освободили в Египте

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов», – сказал собеседник РИА «Новости».

Адвокат россиянина Али аш-Шейх уточнил, что турист сможет окончательно покинуть страну после завершения всех полицейских процедур. Защитник добавил, что вынесенный во вторник оправдательный приговор пока не является окончательным, судебный процесс будет продолжен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Египта задержала Сергея Миронова по обвинению в сексуальных домогательствах.

Российские дипломаты взяли ситуацию с арестом туриста под свой контроль.

Накануне местный суд оправдал россиянина по основным пунктам обвинения.